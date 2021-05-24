​Лукашенко обмежив свободу преси та масових заходів у Білорусі

Держава зможе без суду закривати ЗМІ та відключати засоби зв'язку.

Олександр Лукашенко 24 травня підписав три закони, які обмежують свободу преси та масових заходів у Білорусі.

Про це повідомляється на сайті Лукашенка.

Перший закон забороняє публікувати у засобах масової інформації результати опитувань громадської думки щодо суспільно-політичної ситуації, які проводились без акредитації.

Прокуратура отримує право обмежувати доступ до сайтів ЗМІ, які поширюють інформацію, яка здатна зашкодити національним інтересам, а Міністерство інформації зможе без рішення суду закривати ЗМІ.

Засновниками медіа у Білорусі більше не можуть бути іноземні юридичні особи та громадяни, а також юридичні особи з іноземною участю.

Вводиться можливість позбавлення акредитації журналіста, а також блокування "дзеркал" заборонених раніше інтернет-ресурсів.

Другий закон скасовує повідомний порядок організації масових заходів. Після того, як закон набуде чинності, на всі масові заходи потрібно буде отримувати дозвіл місцевих органів влади.

Висвітлювати в реальному часі проведення заходів, які не отримали такого дозволу, буде заборонено навіть журналістам. Крім того, працівники медіа не зможуть виступати ні в якості організаторів, ні учасників масових заходів.

Вводиться відповідальність політичних партій та громадських організацій за заклики їх представників до масового заходу, поки той не отримав дозвіл на проведення.

Третій закон дозволяє оперативно-аналітичному центру при президентові Білорусі обмежувати функціонування мереж електрозв'язку в цілях запобігання ситуацій, що створюють загрозу національної безпеки.

Мається на увазі, що держава зможе змінювати режим роботи та тимчасово відключати інтернет чи мобільний зв'язок.

Нагадаємо, що Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але значна частина світу не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати президентські повноваження Лукашенка.