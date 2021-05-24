Через виверження вулкана Ньїрагонго загинули щонайменше 15 людей, - Reuters

Унаслідок виверження вулкана Ньїрагонго в Демократичній республіці Конго загинули щонайменше 15 осіб.

Як повідомляє Reuters, дев'ять людей загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди, четверо з них намагалися втекти з в'язниці Мунцензе в Гомі. Ще двоє людей згоріли живцем.

Видання зазначає, що ця цифра, ймовірно, буде значно зростати.

Репортер Reuters бачив, як двоє людей загинули в результаті первинного виверження в селі на півночі від Гоми, а свідки говорили про загиблих і зниклих родичів.

Як повідомляли, у Демократичній Республіці Конго через виверження вулкана Ньїрагонго евакуювали українських миротворців.

Потужне виверження вулкана Ньїрагонго поруч з великим містом Гома сталося 22 травня. Потік лави зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста Гома. За даними влади, щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Саку-роуд, коли люди евакуювалися із міста під загрозою лави.

Ньїрагонго - один з найактивніших вулканів в світі. Однак неодноразово висловлювалися припущення, що місцеві фахівці некоректно оцінюють його активність.

Найбільше жертв при виверженні Ньїрагонго було в 1977 році. Тоді загинуло понад 600 осіб.