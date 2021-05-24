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Гендиректор Ryanair назвав дії Білорусі піратством

В аеропорту Мінська з літака зійшло кілька агентів КДБ.

Гендиректор Ryanair назвав дії Білорусі піратством
Фото: atr.ua

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент із примусовою посадкою рейсу авіакомпанії в Білорусі "підтримуваним державою угоном, підтримуваним державою піратством".

Про це він сказав у ефірі ірландської радіостанції Newstalk.

За його словами, інцидент сильно налякав пасажирів та екіпаж літака, оскільки їх тримали під озброєною охороною та обшуковували.

"Схоже, дії влади були спрямовані на те, щоб зняти з рейсу журналіста та його супутницю. Ми вважаємо, що в аеропорту також зійшли кілька агентів КДБ", - сказав він.

О'Лірі підкреслив, що авіакомпанія нечасто літає над Білоруссю і їй не буде складно скоригувати маршрути так, щоб виконувати рейси над сусідньою Польщею.

Нагадаємо, що 23 травня в Мінську примусово посадили транзитний рейс Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Разом з ним було затримано його дівчину Софію Сапегу.

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