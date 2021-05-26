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"Велике будівництво" оновить рекордну кількість доріг на Донбасі, – Кубраков

В минулому році в Донецькій області було відновлено 140,1 км, включаючи 8 мостів і шляхопроводів.

"Велике будівництво" оновить рекордну кількість доріг на Донбасі, – Кубраков
Фото: пресс-служба

Протяжність доріг, які в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» будуть відремонтовані в 2021 році в Донецькій і Луганській областях, можна порівняти з обсягом, виконаним за період з 2010 по 2019 рік. Такі дані на НВ наводить міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зокрема, в Донецькій області за попередні 5 років було відремонтовано лише 144,5 км. При цьому тільки в минулому році, коли почалася реалізація програми «Велике будівництво», було відновлено 140,1 км, включаючи 8 мостів і шляхопроводів. У 2021 році в області буде відремонтовано вже 156 км.

Що стосується Луганської області, тут, за словами Кубракова, обсяги дорожньо-ремонтних і будівельних робіт ще більші. За попередні 10 років в області було відремонтовано всього 132,9 км. У 2020 році «Велике будівництво» дозволило провести ремонт відразу 194 км. З них головним об'єктом минулого року став маршрут КПП Станиця Луганська - Сєвєродонецьк протяжністю майже 130 км.

«Для регіону значення маршруту полягає в тому, що він веде до єдиного діючого пункту пропуску на території Луганщини – КПП «Станиця Луганська». Фактично, ця дорога - перше, що бачать громадяни України, коли потрапляють на підконтрольну уряду територію», - пояснює Кубраков важливість цього проєкту не тільки для Луганщини, а й для всієї України.

Всього ж у Луганській області в 2021 році за кошти державного бюджету та міжнародних фінансових організацій загалом буде відремонтовано 376,6 км.

Таким чином, протягом 2020-2021 років у рамках «Великого будівництва» на Сході України буде відремонтовано на 50% більше доріг, ніж за десять років, що передували програмі президента. А обсяг 2021 року майже дорівнює усій протяжності доріг, відремонтованих у 2010-2019 роках.

«Знищені бездіяльністю і війною маршрути породжують економічні, комунікаційні та культурні кордони між людьми. У 2020 році ми довели, що держава може дотримуватися обіцянок - упевнений, що всі українці, незалежно від статусу регіону проживання, починають це помічати», - підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року в Україні планується відновити всю мережу доріг державного значення.

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