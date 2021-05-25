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ДФС викрила у міськраді Кривого Рогу махінації із закупівлею обладнання для тестів на коронавірус

Розмір збитків місцевому бюджету становить близько 4 млн грн.

ДФС викрила у міськраді Кривого Рогу махінації із закупівлею обладнання для тестів на коронавірус

Співробітники Деравної фіскальної служби України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора під час розслідування кримінального провадження викрили у Криворізькій міській раді протизаконну схему закупівлі медичного обладнання. Про це повідомляється у фейсбуці ДФС.

"Виконком організував закупівлю обладнання для проведення аналізів на коронавірус методом ПЦР, для потреб Криворізької інфекційної лікарні по ціні, завищеній у 2,5 рази. Розмір збитків місцевому бюджету становить близько 4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці звону провдять обшуки.

"Наразі триває обшук з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, постачання обладнання, чорнових записів щодо діяльності зазначеної схеми розкрадання бюджетних коштів", - повідомили в ДФС.

Нагадаємо, вчора представники Дніпропетровської обласної прокуратури спільно зі співробітниками Національної поліції провели обшук у будівлі міської ради Кривого Рогу у справі про розтрату 6 млн гривень.

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