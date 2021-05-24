Містам оголосили річну ціну на газ для теплокомуненерго

Рада зобов’язується ухвалити закон, згідно з яким будуть списані борги теплокомуненерго, а також - відшкодовано заборгованість.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" запропонує підприємствам теплокомуненерго постачання газу за річним контрактом із ціною 7 400 грн/тис. куб. м.

Про це повідомив мер міста Житомир Сергій Сухомлин у фейсбуці.

"У Президента Володимир Зеленський відбулась нарада. Були досягнуті певні домовленості по ситуації з газом", - написав він.

Також, за його словами, "Нафтогаз" звернеться до Державної виконавчої служби щодо зняття арештів із рахунків підприємств теплопостачання. А найближчим часом Верховна Рада зобов’язується ухвалити закон, згідно з яким будуть списані борги теплокомуненерго за спожитий газ, а також - відшкодовано заборгованість із різниці в тарифах.

"Ще чекаємо на зміни до Бюджетного кодексу в частині надання можливості органам місцевого самоврядування здійснювати місцеві запозичення для придбання газу на потреби ЖТКЕ", - зазначив Сухомлин.

"Нагадаю, минулого тижня «Житомиргаз» без попередження відключив котельні, які забезпечували гарячою водою наші лікарні (попри те, що Житомир є в реєстрі та має договір із «Нафтогазом»). А Закон про безперебійне газопостачання населенню не був винесений на сесію ВР. Сподіваюсь на виконання названих домовленостей. Адже лише за таких умов КП "Житомиртеплокомуненерго" зможе забезпечувати житомирян теплом восени", - додав він.

Нагадаємо, що через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр (таку ж ціну зберегли і на квітень). В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Щоб уникнути повторення такої ситуації наступної зими, влада вирішила запровадити річні тарифи, які діють з 1 травня за замовчуванням. Більшість газопостачальних компаній встановили ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр.

21 травня НАК "Нафтогаз України" заявив, що запропонує теплокомуненерго довгострокові контракти на газ у зв'язку зі скасуванням спеціальних обов'язків, за якими компанія продавала паливо за формульною ціною.