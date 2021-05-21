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Гендиректор газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" звільнився з посади

Віллем Коппульс вирішив завершити роботу в компанії.

Гендиректор газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" звільнився з посади
Фото: oilreview.kiev.ua

Директор дивізіону "Трейдинг" НАК "Нафтогаз України" та генеральний директор ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" Віллем Коппульс вирішив завершити роботу в компанії.

Про це у п’ятницю, 21 травня, повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

У пресслужбі нагадали, що Коппульс приєднався до НАК "Нафтогаз України" у травні 2020 року в якості генерального директора компанії "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", згодом очолив дивізіон "Комерція", а після виділення роздрібного бізнесу в окремий підрозділ - дивізіон "Трейдинг".

Зазначається, що він формував стратегію трейдингу, налагоджував роботу на цьому напрямі, створював фундамент для організації сучасної, повноцінної трейдингової компанії європейського зразка.

У пресслужбі додали, що обов'язки директора дивізіону тимчасово виконуватиме головний виконавчий директор НАК Отто Ватерландер. В.о. генерального директора компанії "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" призначена Ірина Журавльова, начальник департаменту операційної діяльності "Нафтогазу".

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