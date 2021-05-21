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Регулятор затвердив десятирічний план розвитку ГТС на 37 млрд гривень

Мета програми - безаварійна робота мережі трубопроводів.

Регулятор затвердив десятирічний план розвитку ГТС на 37 млрд гривень
Фото: utg.ua

Національна комісія з регулювання сфери енергетики та комунальних послуг 19 травня затвердила план розвитку газотранспортної системи України на 2021-2030 року.

Про це повідомляється в постанові №806 від 19 травня 2021 року.

Пресслужба Оператора ГТС підкреслила, що сума інвестицій в газотранспортну систему, згідно плану, протягом десяти років становитиме 37,3 млрд грн (без ПДВ).

"Кошти будуть направлені на реалізацію об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, ремонти, технічне обслуговування та діагностику газотранспортної системи. Саме заради майбутнього – адекватних тарифів для населення, безперебійного постачання газу, реалізації проектів декарбонізації – варто нинішні доходи інвестувати в модернізацію ГТС", - заявив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Очікується, що за підсумками виконання 10-річного плану розвитку ГТС має бути забезпечено виконання покладених на Оператора ГТС України виробничих завдань з транспортування газу, гарантування надійної та безаварійної роботи ГТС країни.

Нагадаємо, що через кілька років українська ГТС може втратити свій транзитний статус. Чинний контракт з Росією передбачає використання газотранспортної системи тільки до 2024 року включно. Мінімальний обсяг транзиту передбачено на рівні 40 млрд куб. м на рік, а річна сплата, незалежно від реальних обсягів транзиту, – близько $1,3 млрд.

Зараз Росія добудовує обхідний газопровід "Північний потік - 2", після запуску якого вона зможе обходитися без української ГТС.

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