Dragon Capital купив одинадцятий складський комплекс

Фото: amtel-properties.com.ua

Компанія UCPIH Ltd, що входить в групу компаній Dragon Capital, купила офісно-логістичний комплекс "Амтел" біля Києва у девелоперської компанії Amtel Properties.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Це вже одинадцятий і найбільший логістичний комплекс в портфелі Dragon Capital. Його площа - 100 тисяч квадратних метрів. Для порівняння, решта складів Dragon Capital разом мають загальну площу менше 300 тисяч квадратних метрів.

Офісно-логістичний комплекс "Амтел" розташований на земельній ділянці площею 17,5 га.

Він знаходиться на трасі Вишневе - Боярка в районі села Білогородка.

Нагадаємо, що інвестиційна компанія Dragon Capital є власником журналу НВ, радіо НВ, сайту NV.ua, сайтів Finance.ua і Minfin.com.ua.

Dragon активно скуповує активи на українському ринку нерухомості (одна з останніх інвестицій – львівський індустріальний парк "Рясне-2"), а в останній день 2020 року також придбав собі банк.