Чесно про Telegram. 5 відповідей на питання від творця найбільшої мережі Telegram-каналів в Україні

У січні 2021 року Telegram потрапив до десятки найпопулярніших додатків в Україні. Зі зручного месенджера додаток давно перетворився на впливове медіа - зі своїми правилами, специфікою і, звичайно, великими грошима. Хто замовляє рекламу в Telegram-каналах, як запустити свій власний і заробляти на цьому, як просунути свій продукт, щоб про нього дізналася вся країна - розповів творець найбільшого пулу телеграм-каналів в Україні Вадим Інгеров.

Хто і навіщо створює Telegram-канали

Телеграм давно перестав бути просто засобом спілкування. Це одна з кращих рекламних майданчиків для всіх - політиків, бізнесів, сфери послуг, інших телеграм-каналів.

Він доступний, простий у використанні і, що головне, дуже конкурентний в плані піару. Наприклад, рекламу на сайті може побачити 10 тисяч людей за день або за місяць, програму на радіо і ТБ взагалі можуть пропустити. У месенджер ти отримуєш повідомлення - як мінімум ти його прогорнеш, а якщо повідомлення чіпляє - то ще й переглянеш. Наприклад, за добу хороший Telegram-канал, як Украина Сейчас (найбільший новинний канал в Україні - прим. Ред.), Може дати близько 100 тисяч охоплення для однієї новини, що далеко не кожен навіть дуже відвідуваний сайт може запропонувати.

Канал в телеграм - це ще й імідж. Якщо раніше політики мірялися машинами і годинами, зараз - каналами, у кого більше передплатників. Це боротьба за аудиторію, впізнаваність, репутацію - і все в одному месенджері.

Тому реклама в ТГ - дійсно ефективний спосіб просування чого завгодно при порівняно невеликих бюджетах. Плюс в тому, що можна знайти канал конкретно під свою аудиторію. Для жителів столиці краще підійде локальний канал, типу Киев Сейчас, для водіїв - тематичний, як Мир автомобилей тощо.

Запустити свій канал без величезних бюджетів. Реально?

Запустити - реально. Для цього потрібно просто створити канал. Почати можна з найпростішого - розкажіть про нього всім родичам і друзям, нехай вони розкажуть своїм друзям, а ті запросять своїх друзів. Так можна набрати стартову тисячу передплатників.

Наступний етап - взаємний піар. Шукаєш тематичні канали і пропонуєш їм рекламу-бартер - ти їх, вони тебе. Так можна наростити кількість передплатників до декількох тисяч. А ось після цього потрібно вже підключати платну розкрутку - розміщення в каталогах, покупку таргета в інших соціальних мережах, рекламу в популярних телеграм-каналах. Скільки потрібно грошей, щоб виростити канал, скажімо, до 100 тисяч передплатників?

Якщо ви професіонал, то помножте 100 тисяч на 5-10, це і буде необхідна сума. 5-10 гривень за ЯКІСНОГО передплатника - це реальна мінімальна ціна в нинішніх реаліях. Але все залежить від тематики. Нішеві канали можуть коштувати набагато дорожче - і 15, і 20 гривень за передплатника. А далі рахуйте. Зовсім без бюджету виростити канал до таких масштабів нереально.

Чек-лист для тг-каналу. Як відрізнити популярний від накрученого

Перший шлях - це спеціальні сервіси.

TGstat. Підходить для поверхневого аналізу - охоплення, кількість передплатників, динаміка, зростання і так далі.

Telemetr. Більш глибокий аналіз з платної підпискою. Дозволяє дізнатися конкретні параметри аудиторії, звідки на канал приходить трафік, прорахувати приблизну вартість каналу і інше.

Можна оцінити канал візуально. Найпростіший спосіб - порівняти охоплення і коментарі.

Якщо охоплення великі, а коментарів немає або мало - це накрутка.

Якщо канал великий, а охоплення маленькі - це накрутка.

Якщо канал маленький, а охоплення величезні - так, це не успіх, а також накрутка.

Для прикладу, той же канал - Украина Сейчас з 500К передплатників. За добу пост набирає близько 80-100 тисяч переглядів, до цікавих постів залишають сотні коментарів. Це означає, що аудиторія реальна і активна. Якщо щось не так - це вже привід замислитися.

Чи існують альтернативи Telegram в Україні

Незважаючи на популярність Telegram, це не найпопулярніший месенджер в Україні. На першому місці - не смійтеся - Viber, ним користується більше 60% украинцев. При цьому, розуміючи, що телеграм відкушує у нього все більше аудиторії, Вайбер почав розвивати свої групи - і досить успішно. Охоплення в спільнотах там в принципі не поступаються телезі - я це перевірив на прикладі свого вайбер-каналу Украина Сейчас.

Я б радив розвивати канали в ТГ і Вайбері паралельно, тому що у них різна аудиторія. Telegram - це молодші і прогресивні користувачі, Viber - старша вікова категорія. Друге зараз розвивати легше, тому що менше конкуренції, але рекламний потенціал нітрохи не гірше.