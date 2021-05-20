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​Ощадбанк відсудив у Сбербанку домен sberbank.ua

Справа перебувала на розгляді п'ять років.

​Ощадбанк відсудив у Сбербанку домен sberbank.ua
Фото: Сергей Нужненко

Північний апеляційний господарський суд 20 квітня залишив чинним рішення Господарського суду міста Києва від 18 квітня 2017 року, яким було задоволено позов Ощадного банку до ПАТ "Сбербанк" та ПАТ "Сбербанк Росії" про припинення порушення права на торговельну марку.

Про це повідомляють на сайті суду.

Цим рішенням суду визнано недійсними ряд схожих торговельних марок і заборонено АТ "Сбербанк" незаконно використовувати належну Ощадбанку торговельну марку.

З-поміж іншого рішення суду остаточно заборонило Сбербанку використовувати доменне ім'я sberbank.ua.

Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років і тричі зупинялась з різних підстав.

Нагадаємо, що Сбербанк (раніше - банк "НРБ") засновано 2001 року. 26 листопада 2015 року він змінив назву зі Сбербанк Росії на Сбербанк.

Зараз його сайт знаходиться за адресою sbrf.com.ua.

Сбербанк перебуває в Україні під санкціями як банк з державним капіталом Російської Федерації, держави-агресора.

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