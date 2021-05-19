Німеччина підтвердила, що США не накладатимуть санкції на оператора “Північного потоку-2”

Під санкції поки що не потрапить ї генеральний директор цієї компанії.

Німеччина підтвердила плани американської адміністрації утриматися від запровадження санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка керує будівництвом російського газопроводу "Північний потік 2" до Європи, та її керівника Матіаса Варніга.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає Reuters.

"Існує президентська (президента США Джо Байдена - ред.) відмова від санкцій щодо компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора, який є громадянином Німеччини", - сказав Маас на прес-конференції 19 травня.

Напередодні американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Байдена поки що відкладе запровадження санкцій проти оператора газопроводу "Північний потік 2" - компанії Nord Stream 2 AG, - щоб не підривати відносини з Німеччиною.