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Оператор Meest відкрив 1000 додаткових відділень Новини компаній

Загальна кількість пунктів тепер становить 4000 відділень.

Партнерські відділення — новий вид послуги, який успішно розвивається на ринку поштової логістики України глобальна група компаній Meest. Формат, який уже досить давно працює в Європі та США, в Україні запровадили відносно нещодавно, проте компанія відразу поставила розвиток мережі таких відділень у пріоритет.

У квітні мережа відділень компанії налічувала уже понад 3000 точок, а протягом травня збільшилась ще на 1000 пунктів. Наразі по країні працює понад 4000 відділень Meest.

Продовжують в Meest працювати й над удосконаленням самого процесу відправки. Зараз надіслати посилку через будь-яке відділення Meest можна без черг та переплат. Запакувати відправлення можна вдома, а заповнити декларацію й сплатити відправлення заздалегідь через сайт або мобільний додаток. Також дистанційно через додаток можна видалити уже створену посилку, перевірити на доступний час виклику кур’єра, або отримати підтримку оператора для розв'язання будь-яких питань.

Завдяки максимальній діджиталізації процесу у самому відділенні відправка займає менше ніж хвилину, адже жодних документів або додаткових маніпуляцій вже не потрібно.

Відділення Meest розташовані у найпопулярніших місцях: в магазинах біля дому, аптеках, будівельних мережах, книгарнях, магазинах мобільної та побутової техніки, кредитних відділеннях й на заправках. Це зроблено для того, щоб користувачі мали змогу відправляти посилки чи документи без відриву від звичних справ — купуючи продукти чи ліки або заправляючи авто. Майже половина пунктів працюють цілодобово.

Зокрема, скористатися послугами відділень Meest можна у мережах супермаркетів «Коло», «Пчелка» та «Сім 23», на АЗС ОККО, Rodnik та Барс, у магазинах мобільних аксесуарів Z-Group й ЖЖУК, у мережі будівельних супермаркетів «ЛеоКераміка» та інших.

Наразі доставка будь-яких відправлень між відділеннями Meest та з відділення у поштомати компанії по Україні — безкоштовна. Також на відділення та поштомати Meest можна замовляти доставку з таких популярних інтернет-магазинів, як Rozetka, «Епіцентр», «Мегаспорт», Comfy, Parfums,«Телемарт» тощо.

*Meest — поштово-логістична група компаній, що веде свою діяльність більш ніж у 30 країнах світу. На українському ринку компанія розвиває власні мережі поштоматів та відділень, які зараз налічують понад 1500 автоматизованих пристроїв та понад 4000 відділень.

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