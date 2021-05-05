Успішна динаміка міста напряму залежить від його мешканців. Одним з найкращих прикладів вдалого розвитку в Україні є Львів — місцеві бізнесмени, ІТ-спеціалісти та митці беруть активну участь в житті громади, завдяки чому місто є одним з найактивніших центрів України.

Міжнародна група компаній Meest підтримує цю проактивну позицію. Цього року компанія виділить громаді Львова $300 000 на реалізацію соціальних проєктів — зокрема, на розвиток місцевої культури, спорту та соціальних активностей.

«Громада Львова потребує сьогодні всебічної підтримки в реалізації важливих проєктів у сферах охорони здоров’я, соціально-культурного розвитку та розвитку спорту. Meest прагне, щоб допомога, яку компанія надасть львів'янам була використана максимально ефективно і з відчутною користю для них. Наша співпраця з виконавчою владою Львова має стати основою для визначення найбільш важливих потреб в розвитку громади та оперативного реагування на них», — наголосив президент Meest Ростислав Кісіль.

Андрій Садовий та Ростислав Кісіль

Це вже не перша соціальна ініціатива компанії Meest. Минулого року оператор виділив 20 млн грн на закупівлю медикаментів та медичного обладнання для українських лікарень, а також доставив до Львова перші партії експрес-тестів, предмети захисту, ліки, кисневі концентратори та медичне обладнання. У 2021 році Meest профінансував закупку і доставку до місцевої лікарні швидкої медичної допомоги сучасного хірургічного робота Да Вінчі.

«Компанія Meest понад 30 років працює у всьому світі, але її серце і мозок — головний офіс — всі ці роки незмінно знаходиться у Львові. Meest не лише створює робочі місця й сплачує податки у міський бюджет, компанія неодноразово допомагала місту також соціальними ініціативами. Саме від влади Львова тепер залежатиме, щоб бізнес став надійним партнером громади Львова у реалізації соціальних проєктів. Це важливо, бо в умовах пандемії, на жаль, ми значно обмежені у власних видатках на такі цілі й програми», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

У прес службі Meest зазначають, що ініціатива може стати гарним прикладом для іншого бізнесу в питанні реалізації стратегій соціальної відповідальності перед громадою Львова.