Начальник філії "Військоторгсервісу" попався на хабарі $40 тисяч

Посадовця підозрюють в отриманні грошей за передачу нерухомості в Одесі.

Національна поліція і Департамент військової контррозвідки СБУ затримали за підозрою в хабарництві в.о. начальника філії "Південна" концерну "Військторгсервіс" (колишнє Одеське управління військової торгівлі).

На сайті Офісу генпрокурора повідомляється, що посадовець начебто вимагав гроші за підготовку та підписання документів для передачі об’єкту нерухомості в Одесі і його перереєстрацію на нового власника. Договір з підприємцем він підписав після отримання 40 тисяч доларів.

В Службі безпеки України заявили, що ця сума була тільки першим траншем.

"За 1 млн доларів США зловмисник обіцяв незаконно передати високоліквідну земельну ділянку в центрі Одеси у власність регіональних бізнес-структур", - йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманому посадовцю закидають ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Київський районний суд м. Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн гривень.

Концерн "Військторгсервіс" є державним об’єднанням Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України. До складу концерну входять 19 підприємств, зокрема готель "Козацький" на Майдані Незалежності, воєнне видавництво "Варта", військові бази відпочинку і санаторії, військові сільськогосподарські підприємства, контори матеріально-технічного забезпечення тощо.