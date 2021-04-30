ВАКС відправив колишнього в.о. директора лісгоспу за ґрати на 6 років

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула вирок колишньому в.о. директора держпідприємства "Ржищівський військовий лісгосп" Олександра Левківського.

Про це повідомила пресслужба палати.

У серпні Антикорупційний суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі за отримання хабаря (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу). Прокуратура визнала вирок занадто м'яким та подала апеляцію, де покарання збільшили до 6 років.

Пособнику Юрію Марисику також збільшили покарання з 3 до 5 років позбавлення волі за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу.

Вирок набрав законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржений в Касаційному кримінальному суді Верховного Суду протягом трьох місяців.

Нагадаємо, що директора лісгоспу обвинувачували в отриманні неправомірної вигоди, за змовою з пособником, за допомогу у виділенні земельної ділянки. Слідство встановило, що Левківський вимагав понад 100 тисяч доларів за надання в оренду 74 га землі на 49 років. Його затримали після отримання першого траншу у 10 тисяч доларів. Цю суму і визнали як хабар.

Державне підприємство "Ржищівський військовий лісгосп" складається з двох лісництв і знаходиться в Київській області. Його площа - 14 169,8 га.