ДБР влаштувало обшуки в "Богдані” та "Кузні на Рибальському"

Слідчі дїі проводилися в межах кримінального провадження щодо закупівлі Міноборони військової техніки, обладнання та послуг за завищеними цінами.

Державне бюро розслідувань 28 квітня провели обшуки на підприємствах ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" та підрозділах ПАТ "АК "Богдан Моторс".

Про це “Суспільному” заявила речниця ДБР Ольга Чиканова.

Вона уточнила, що слідчі дїі проводилися в межах кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони військової техніки, обладнання та послуг неналежної якості та по завищених цінах.

"В ході досудового слідства вивчаються обставини: перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, що пов’язано із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг і постачання до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів", – розповіла Чиканова.

За її словами, обшуки відбулися на низці підприємств у Києві та інших областях.

Як повідомляє “Ліга” з посиланням на джерела в ДБР, закупівлі здійснювалися в 2015-19 роках. Йдеться про постачання понад 300 медичних автомобілів "Богдан 2251", більше 800 авто підвищеної прохідності "Богдан 63172" (МАЗ), проведенні ремонтних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлю катерів "Гюрза-М", "Кентавр".

За даними ЗМІ, корпорація "Богдан Моторс" контролюється колишнім заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським.