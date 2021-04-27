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Суд залишив чинним психіатричне лікування для ялтинського "палія" Машаріпова

Засідання відбувалося в закритому режимі.

Суд залишив чинним психіатричне лікування для ялтинського "палія" Машаріпова
Юнус Машарипов
Фото: crimean-process.org

В окупаційному Верховному суді Криму відбувся перегляд апеляційної скарги у кримінальній справі щодо ялтинського активіста Юнуса Машаріпова, за підсумками якої колегія суддів винесла рішення виключити з обвинувачення статтю про виготовлення вибухового пристрою, а в іншому вирок суду першої інстанції залишити без змін.

Засідання відбувалося в закритому режимі. Підставою для цього стала наявність відомостей медичного характеру про психічний стан здоров'я підсудного. Відомості про судове засідання також були частково приховані на офіційному сайті суду, пише "Кримський процес".

Після засідання адвокат активіста Олексій Ладин розповів, що Машаріпов не брав участі в судовому засіданні і в суді оголосили його заяву про відмову бути присутнім при розгляді скарги.

За інформацією захисника, на початку цього року суд касаційної інстанції угледів порушення в рішенні, яке було винесено за підсумками розгляду апеляційної скарги на вирок Ялтинського міського суду про примусове психіатричне лікування Юнуса Машаріпова. На думку захисту, повернення з касації на новий розгляд може пояснюватися не стільки порушенням прав підсудного, скільки вилученням з матеріалів справи цілого ряду доказів, зібраних слідчим підрозділом ФСБ.

Адвокат не виключає, що до Верховного суду Криму справу повернули тільки для того, щоб визнати виключені в апеляції докази допустимими. Суд визнав допустимими ряд доказів, раніше виключених з матеріалів справи - біологічну експертизу і свідчення оперативних співробітників ФСБ.

Як повідомляли, підконтрольний Росії Ялтинський міський суд 16 грудня 2019 року розпочав повторний розгляд по суті кримінальної справи щодо правозахисника Юнуса Машаріпова, обвинуваченого російською ФСБ в незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин.

Машаріпова затримали і заарештували у вересні 2017 року. За словами правозахисника, співробітники ФСБ Росії били його і катували струмом, тому йому довелося обмовити себе. Він розповідав, що з 2014 року займався правозахисною діяльністю, "повідомляючи організаціям про порушення прав дітей, пенсіонерів".

На початку березня 2020 року окупаційний суд в Ялті засудив кримського правозахисника Юнуса Машаріпова до примусового стаціонарного лікування у психіатричному закладі з інтенсивним спостереженням. Підсудний наполягав, що є громадянином України і просив відправити його до лікувального закладу на материкову Україну.

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