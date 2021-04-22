Гладковський вирішив подати в суд на НАБУ

НАБУ оголосило в розшук сина Олега Гладковського Ігоря як фігуранта справи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, підприємець Олег Гладковський подає в суд на Національне антикорупційне бюро.

Про це повідомила пресслужба корпорації "Богдан", засновником якої є Гладковський .

"Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку – такою була реакція пана Гладковського на події останньої доби. Також на думку Гладковського правової оцінки потребують публікації неправдивих даних з боку НАБУ, які надаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідство триває вже другий рік, однак довести провину членів родини Гладковських досі не вдалось.

Нагадаємо, сьбгодні НАБУ оголосило в розшук сина Олега Гладковського Ігоря. Він є фігурантом справи ТОВ "Оптимумспецдеталь" і підозрюється у зловживанні впливом.