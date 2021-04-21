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СБУ викрила шахраїв, які прикривалися "зв’язками" в Офісі президента для легалізації іноземців

Організатори схеми мали технічні можливості для підробки деяких офіційних українських документів.

СБУ викрила шахраїв, які прикривалися "зв’язками" в Офісі президента для легалізації іноземців

Служба безпеки України заблокувала діяльність угруповання, учасники якого організували механізм незаконного в’їзду та легалізації іноземців в нашій країні. Ділки посилалися на не існуючі "зв’язки" з посадовцями в Офісі Президента.

Співробітники СБ України задокументували два факти отримання зловмисниками грошей на загальну суму понад 10 тис. доларів США. Один іноземець вже в’їхав в Україну з країни Перської затоки, інший оплатив "послуги" і чекав на запрошення, інформує пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори мали технічні можливості для підробки деяких офіційних українських документів. На їх підставі іноземець міг отримати паспорт громадянина України та документи для виїзду за кордон. Це відкривало замовникам шлях до країн ЄС.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання двох організаторів та вилучили мобільні телефони та носії інформації з копіями документів іноземних громадян, бланки звернень до міграційних органів, переписку організаторів, інші доказові матеріали щодо їх причетності до легалізації іноземних громадян, а також велику кількість набоїв різного калібру.

Після проведення слідчих дій одному із зловмисників вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності другого спільника та встановлення точної кількості фактів незаконної легалізації іноземців в Україні.

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