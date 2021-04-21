СБУ виявила на Луганщині схрон з боєприпасами диверсанта "ЛНР"

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України виявила у Луганській області прихований арсенал зі зброєю і боєприпасами диверсанта незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Тайники були облаштовані у господарчому приміщенні та подвір’ї приватного будинку у місті Привілля.

“За оперативними даними, зловмисник обладнав схрон у 2014 році під час бойових дій у районі Привілля і Лисичанська. Перебуваючи у складі ворожої диверсійно-розвідувальної групи, він брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО”, - йдеться у повідомленні.

У схованках співробітники СБУ, серед іншого, виявили: 60 гранатометних пострілів; 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-22; дві протитанкові гранати; ручну кумулятивну гранату; бойові елементи до гранатометів; велику кількість набоїв різного калібру.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Серед вилученого також бойові елементи протитанкового ракетного комплексу "Конкурс" - зброї, призначеної для ураження броньованих цілей, руйнування захисних фортифікаційних споруд і знищення вогневих точок.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, СБУ перевіряє всю інформацію, яка може становити загрозу національній безпеці держави, а співробітники спецслужб переведені у режим підвищеної готовності в усіх регіонах країни.