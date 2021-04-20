Начальник відділу за гроші обіцяв оформлення посвідок на постійне проживання в Україні.

Правоохоронці викрили та затримали начальника відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у місті Києві на одержанні неправомірної вигоди від громадянина Іраку.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагав 9 тисяч доларів США за безперешкодне оформлення посвідок на постійне проживання в Україні трьом громадянкам Ліванської Республіки.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У ході розслідування задокументовано декілька фактів отримання посадовцем хабара. Під час передачі чергового траншу у розмірі 3 тисячі доларів США його затримали "на гарячому".

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше росіянин пропонував українським прикордонникам хабар, щоб потрапити в країну.