Правоохоронці викрили та затримали начальника відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у місті Києві на одержанні неправомірної вигоди від громадянина Іраку.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.
За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагав 9 тисяч доларів США за безперешкодне оформлення посвідок на постійне проживання в Україні трьом громадянкам Ліванської Республіки.
У ході розслідування задокументовано декілька фактів отримання посадовцем хабара. Під час передачі чергового траншу у розмірі 3 тисячі доларів США його затримали "на гарячому".
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше росіянин пропонував українським прикордонникам хабар, щоб потрапити в країну.