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Росіянин пропонував прикордонникам хабар, щоб потрапити в Україну

34-річний росіянин запропонував прикордоннику 75 тис. російських рублів.

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали росіянина, який не міг підтвердити заплановану мету перебування в Україні.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Під час доведення рішення про відмову в перетинанні кордону, 34-річний росіянин запропонував за 75 000 російських рублів переглянути рішення та сприяти у безперешкодному перетинання кордону", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що прикордонник від неправомірної вигоди відмовився.

"Даний факт зафіксовано та направлено повідомлення до Нацполіції для внесення відомостей в ЄРДР за ст. 369 ККУ. Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ повідомляють, що з початку року прикордонники припинили понад 460 спроб надання хабарів.

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