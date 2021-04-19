На набережній Дніпра під мостом Метро в Києві обвалились облицювальні плити

На набережній Дніпра у Києва під мостом Метро обвалились облицювальні плити.

Про це повідомила комунальна корпорація "Київавтодор", яка стверджує, що це не несе загрози мосту.

"Ситуація трапилась не на споруді, а на облицювальних плитах підпірної стінки набережної, які конструктивно не пов’язана з мостом. Конструкції мосту внаслідок події не пошкоджені. Жодної загрози для людей немає", - йдеться в повідомленні.

В той же час "Київавтодор" визнав, що міст потребує капітального ремонту, який уже планується.

"Це буде продовження масштабного оновлення комплексу споруд, яке розпочалось з капітального ремонту мосту Метро через Русанівську протоку. І це перше масштабне оновлення з моменту будівництва споруди у 1965 році", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві п'ять автомобільних мостів через Дніпро, і міст Метро - один з найстаріших.

Ще один міст - імені Патона - знаходиться в аварійному стані. У 2019 стало відомо про те, що Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона критичним.

У 2020 році на мосту Патона заборонили проїзд вантажівкам, а рух крайніми смугами перекрили.