Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі морпіху Ярославу Журавлю

Він загинув біля Зайцево у липні минулого року під час евакуації пораненого.

​На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі морпіху Ярославу Журавлю
Сергій Журавель з портретом загиблого сина

На Дніпропетровщині, на фасаді Андріївської школи Верхньодніпровської об’єднаної територіальної громади, відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі бійцю 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярославу Журавлю.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як розповів батько військового Сергій Журавель, пам’ятну табличку встановили з ініціативи місцевої ОТГ і районного військкомату. У цій школі Ярослав закінчив 9 класів.

Чоловік також розповів, що хоча у грудні 2020 року Печерський райсуд Києва задовольнив його скаргу і зобов’язав ДБР відкрити провадження щодо верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, якого батько вважає винним у загибелі сина, провадження досі не відкрите. ДБР подало на апеляцію, а апеляційний суд повернув справу на новий розгляд у Печерський райсуд Києва.

"Засідання призначене на 7 червня", – сказав він.

Наразі батько військового вже визнаний потерпілою стороною у справі.

Нагадаємо, 13 липня минулого року російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойове травмування.

Тіла загиблих і пораненого залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території.

Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, - громадянин Естонії Микола Ілін. Агентство Укрінформ повідомило, що, як свідчать фотографії, окупанти осквернили тіло Іліна. Зазначалося, що знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що на них не можна дивитися і, тим більше, публікувати.

Тіло Ярослава Журавля бойовики передали українській стороні через 8 днів після поранення, 21 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також