У ресторані Дубневичів у Львові влаштували масштабну вечірку під час карантину

Національна поліція склала адміністративний протокол про порушення карантину на ресторан у львівському парку імені Хмельницького.

Про це розказав мер міста Андрій Садовий в ефірі радіо "Люкс FM" у понеділок.

"Вчора стався жахливий інцидент у ресторані в парку ім. Б. Хмельницького, де вчора проводився концерт з великою кількістю людей. Відтак поліція склала протокол, і сьогодні на комісії ми приймемо рішення закрити цей заклад до кінця карантину з усіма відповідними санкціями. Дуже прикро, що люди не розуміють складність ситуації, в якій ми зараз перебуваємо", - заявив Садовий.

За даними видання Zaxid.net, мова йде про ресторан Park. Art of rest, що належить братам Дубневичам.

У неділю, 18 квітня, у ресторані відбувалося масштабне святкування дитячого дня народження. На вечірку запросили аніматорів та музикантів. Гості вечірки завантажували відео зі святкування в Instagram, де видно, що на свято, схоже, запросили Вєрку Сердючку.

Цей ресторан відкрили на місці колишнього кінотеатру "Дружба" у Парку культури у 2018 році. Реконструкцією кінотеатру під ресторан займалось ТОВ "Круаель", власниками якого є син Богдана Дубневича – Павло Дубневич, Надія Гичка та донька Богдана Дубневича – Богдана Колодій.

Нагадаємо, що у Києві на порушенні карантину попався депутат Верховної Ради. За неофіційною інформацією, Микола Тищенко влаштував вечірку для своєї дружини в одному з готелів, проігнорувавши вимоги карантину.