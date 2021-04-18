За добу окупанти 5 разів порушили "тишу" на Донбасі

З початку цієї доби на Донбасі у зоні бойових дій зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

У передмісті Старогнатівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

“Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом суботи, 17 квітня на Донбасі у зоні бойових дій було зафіксовано 17 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.