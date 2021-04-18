У Дарницькому районі Києва сталася пожежа у квартирі на 7-му поверсі 20-поверхового житлового будинку.
Про це повідомили місцеві рятувальники.
“18 квітня о 3:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Драгоманова, 31Б, що у Дарницькому районі столиці”, – йдеться у повідомленні.
Під час гасіння пожежі було врятовано двох чоловіків та передано фахівцям медичної допомоги.
За попередніми даними, один із чоловіків отримав опіки.
О 3:47 рятувальники локалізували загоряння на площі 50 кв. м та о 3:55 – ліквідували.
“На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 27 чоловік особового складу”, – додали у ДСНС.
Причина займання наразі встановлюється.
Нагадаємо, 9 квітня у результаті пожежі у київській багатоповерхівці постраждали діти.
3 квітня у Житомирі у пожежі в багатоповерхівці загинув 46-річний чоловік.