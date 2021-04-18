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У Києві сталася пожежа у 20-поверховму будинку, постраждав чоловік

Причина пожежі з'ясовується.

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа у квартирі на 7-му поверсі 20-поверхового житлового будинку.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“18 квітня о 3:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Драгоманова, 31Б, що у Дарницькому районі столиці”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Під час гасіння пожежі було врятовано двох чоловіків та передано фахівцям медичної допомоги.

За попередніми даними, один із чоловіків отримав опіки.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

О 3:47 рятувальники локалізували загоряння на площі 50 кв. м та о 3:55 – ліквідували.

“На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 27 чоловік особового складу”, – додали у ДСНС.

Причина займання наразі встановлюється.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Нагадаємо, 9 квітня у результаті пожежі у київській багатоповерхівці постраждали діти.

3 квітня у Житомирі у пожежі в багатоповерхівці загинув 46-річний чоловік.

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