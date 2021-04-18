Чоловіка затримали під час отримання чергової поштової посилки.

У Миколаївській області оперативники затримали молодика за збут амфетаміну.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю у ході відпрацювання оперативної інформації затримали 22-річного чоловіка, який отримував на пошті чергову посилку в одному із селищ Миколаївського району.

У зловмисника вилучили більше 350 г психотропів вартістю на понад 200 тисяч гривень. За його словами, він мав намір розповсюдити на території обласного центру.

Зловмисник здійснював збут психотропної речовини в інтернет-крамниці, створеній у месенджер-каналі, та виконував функції закладника. Товар отримував поштою, потім робив оптові закладки по місту для більш дрібних закладників.

Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів”. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Усе вилучене поліцейські направили на експертне дослідження.

Нагадаємо, 12 квітня Національна поліція заявила про ліквідацію нарколабораторії в Дніпрі, де виготовляли амфетамін. Під час обшуків знайшли 120 кг готового до вживання наркотику, що є найбільшою вилученою партією амфетаміну в історії України.