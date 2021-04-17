Російські спецпідрозділи готують провокації проти ЗСУ на сході України, – штаб ООС

Російські найманці та спецпідрозділи, відправлені на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей, найближчим часом будуть намагатися завдати втрат ЗСУ, щоб спровокувати вогонь у відповідь і використати це для інформаційної війни.

Про це заявив заступник командувача Операції Об'єднаних сил, генерал-майор Віктор Ганущак, пише "Укрінформ".

"Надалі буде ескалація, будуть провокаційні обстріли, противник буде провокувати. У них задача стоїть - нанести максимум втрат особовому складу. Це доводить снайперький вогонь, де застосовуються спецпідрозділи Російської Федерації безпосередньо. Вони сюди заїжджають, вони відпрацьовують, і навіть іноді бойовики, які знаходяться в траншеях, не знають, що заходять специ і працюють окремо по задачах керівництва 1-го та 2-го армійського корпусу. Задача у них стоїть - нанести втрати, щоб спровокувати вогонь у відповідь, і потім це використати в інформаційній площині, як їм це потрібно", - повідомив Ганущак.

Він додав, що українські захисники готові до будь-якого розвитку подій, зокрема і до наступу противника. Ганущак нагадав, як Росія поширювала фейк про "вбитого хлопчика" за 20 кілометрів від фронту. Він також зазначив, що зараз противник лякає цивільне населення тимчасово окупованих територій "українським наступом".

"Все це для того, щоб серед людей посіяти паніку, ввести їх в оману. Це постійно проводиться, це навчені фахівці (російські - ред. ), які застосовуються в інформаційній площині. ФСБ, Головне розвідуправління, Сили спеціальних операцій – три на сьогоднішній день дивізії, які працюють в цьому напрямку", - наголосив Ганущак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде в наступ на Донбасі і населення там не потребує російського захисту. "Вони «чекають», що ми підемо на сході України в наступ. Але ми не дамо їм «такого щастя». Ми бачимо їхню риторику, риторику оточення Президента Російської Федерації. Я вважаю це дуже небезпечним для нас, для Європи і, врешті-решт, для його країни. Це небезпечна риторика, коли ти говориш, що ми в будь-якому разі готові захищати «наших» російських громадян", - заявив він.