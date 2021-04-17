Пробне ЗНО в Києві та на Миколаївщині перенесли на 15 травня

З огляду на продовження карантинних обмежень пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та на Миколаївщині відбудеться 15 травня. На Чернігівщині пробне тестування пройде 24 квітня.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

“Незалежно від дати пробного ЗНО для його учасників доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета з переліку та пройти тестування вдома. Результати пробного ЗНО (за шкалами 1‒12 балів, 100‒200 балів) буде розміщено в особистих кабінетах тих учасників оцінювання, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу визначення результатів”, - сказано у повідомленні.

Учасники пробного ЗНО з Києва та Миколаївщини зможуть до 28 квітня внести до спеціального сервісу з визначення результатів свої відповіді на завдання "бонусних" тестів - тих, на які учасник не зареєструвався, але які може пройти вдома. 30 квітня вони зможуть отримати результат виконання “бонусних” тестів.

15 травня, коли має відбутися пробне ЗНО, учні зможуть пройти тестування, з 15 до 18 травня - внести свої відповіді на завдання тесту до спеціального сервісу з визначення результатів, а 19 травня - отримати результат виконання тесту.

Раніше повідомлялося про перенесення пробного ЗНО в Києві та Чернігівській області на 24 квітня. Причиною такого рішення називалося припинення у цих регіонах руху громадського транспорту, що унеможливлює доїзд до пунктів тестування зареєстрованих учасників, а також педагогів, залучених до проведення оцінювання.