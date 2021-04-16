У фінал конкурсу на голову правління НСТУ пройшло четверо кандидатів

Дев'ятеро інших кандидатів отримали менше ніж 4 голоси.

16 квітня Наглядова рада АТ "Національної суспільної телерадіокомпанії України" оголосила кандидатів, які пройшли до другого туру конкурсу на посаду голови правління.

Про це повідомила пресслужба НТСУ.

Наглядова рада голосувала окремо за кожного кандидата. Щоб пройти до другого туру, кожному з них достатньо було отримати чотири голоси "за". Усі претенденти та їхні програми розвитку "Суспільного" аналізувалися відповідно до попереднього визначених Наглядовою радою вимог.

Так, до участі у другому етапі конкурсного відбору допущено наступних кандидатів:

Докаленко Віталій Вікторович;

Чернотицький Микола Миколайович;

Цибуля Оксана Володимирівна;

Шаповалов Андрій Андрійович.

Дев'ятеро інших кандидатів отримали менше ніж 4 голоси і не пройшли до наступного етапу конкурсу.

Прийом документів для участі в конкурсі тривав з 2 березня по 1 квітня. 7 квітня наглядова рада НСТУ оголосила 13 претендентів на посаду голови правління, яких допустила до участі в першому етапі конкурсного відбору. Трьох кандидатів не допустили.

19 квітня відбудуться незалежні дебати кандидатів на посаду голови правління Суспільного мовника. Дебати відбудуться з 11:00 до 14:50 в онлайн-режимі. А 27 квітня наглядова рада голосуватиме за голову правління НСТУ, якого обиратимуть терміном на чотири роки.

Нагадаємо, 16 лютого 2020 року Наглядова рада НСТУ обрала голову наглядової ради та секретаря наглядової ради НСТУ. Так, головою наглядової ради НСТУ стала Світлана Остапа, а секретарем повторно став Вадим Міський.