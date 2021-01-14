На Суспільному відбудеться прем'єра документального фільму про Голокост

В середу, 27 січня, до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту на суспільному телеканалі UA: Перший відбудеться прем’єра документального фільму власного виробництва "Голокост. Засвідчений злочин".

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Фільм режисерки-документалістки Сніжани Потапчук розповідає історії людей, які під час Другої світової війни та нацистської окупації України були ще дітьми. Його герої зараз живуть у Києві, Дніпрі та Одесі, де й відбувалися зйомки.

"Вони вижили в гетто, а також стали свідками масових розстрілів, що відбувалися, за даними дослідників, приблизно в п’яти тисячах локацій по всій Україні. В кожного з героїв загинули близькі люди. Батьки, брати, сестри, кохані. В кожного було єдине завдання в ці страшні роки — вижити. Вся зібрана у фільмі мозаїка страшних спогадів — це частини історії про виживання", – йдеться в описі.

"Наша стрічка в першу чергу про людей, головна її особливість — це персоніфікація Голокосту, — розповідає режисерка фільму Сніжана Потапчук. — Історичні факти, експонати з музеїв Голокосту в Одесі та Дніпрі, статистичні дані, сотні тисяч втрачених назавжди імен… за всім цим стоять драматичні людські історії. Як і в людей, які пережили Голодомор, у пам’яті наших героїв закарбувалися імена, спогади про людей, які загинули, й тих, хто рятував приречених на смерть. Кожна історія порятунку вчить людяності. Хтось переховував євреїв або допомагав утекти, хтось викуповував з полону. В одному з музеїв збереглося волосся дівчинки, яку обстригла сестра в надії на те, що її не зможуть ідентифікувати як єврейку".

Прем'єра відбудеться 27 січня о 20:00, а також у мобільному застосунку suspilne.tv.

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.