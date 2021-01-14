Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
ГоловнаКультура

На Суспільному відбудеться прем'єра документального фільму про Голокост

Показ присвячений Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту.

На Суспільному відбудеться прем'єра документального фільму про Голокост
Фото: UA: Перший

В середу, 27 січня, до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту на суспільному телеканалі UA: Перший відбудеться прем’єра документального фільму власного виробництва "Голокост. Засвідчений злочин".

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Фільм режисерки-документалістки Сніжани Потапчук розповідає історії людей, які під час Другої світової війни та нацистської окупації України були ще дітьми. Його герої зараз живуть у Києві, Дніпрі та Одесі, де й відбувалися зйомки.

"Вони вижили в гетто, а також стали свідками масових розстрілів, що відбувалися, за даними дослідників, приблизно в п’яти тисячах локацій по всій Україні. В кожного з героїв загинули близькі люди. Батьки, брати, сестри, кохані. В кожного було єдине завдання в ці страшні роки — вижити. Вся зібрана у фільмі мозаїка страшних спогадів — це частини історії про виживання", – йдеться в описі.

"Наша стрічка в першу чергу про людей, головна її особливість — це персоніфікація Голокосту, — розповідає режисерка фільму Сніжана Потапчук. — Історичні факти, експонати з музеїв Голокосту в Одесі та Дніпрі, статистичні дані, сотні тисяч втрачених назавжди імен… за всім цим стоять драматичні людські історії. Як і в людей, які пережили Голодомор, у пам’яті наших героїв закарбувалися імена, спогади про людей, які загинули, й тих, хто рятував приречених на смерть. Кожна історія порятунку вчить людяності. Хтось переховував євреїв або допомагав утекти, хтось викуповував з полону. В одному з музеїв збереглося волосся дівчинки, яку обстригла сестра в надії на те, що її не зможуть ідентифікувати як єврейку".

Прем'єра відбудеться 27 січня о 20:00, а також у мобільному застосунку suspilne.tv.

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також