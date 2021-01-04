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Відомий одеський художник помер від ускладнень COVID-19

Сергієві Лозовському було 58 років.

В Одесі від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, помер заслужений художник України, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. Ушинського Сергій Лозовський.

Фото: Думська

За інформацією "Думської", Лозовський помер 1 січня на 58 році життя. В Одеській обласній організації Національної спілки художників України повідомили, що похорон Лозовського відбувся 3 січня.

"Сергій Лозовський був видатним живописцем-пейзажистом. Організував три персональні виставки, був учасником багатьох групових виставок. Роботи Лозовського представлені в багатьох українських музеях, а також відомі за кордоном. Художник займався викладацькою діяльністю в одеському педуніверситеті понад 35 років", - повідомляє видання.

Фото: Думська

Як повідомляли, 2 січня від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова.

У грудні у Львові від ускладнень коронавірусу помер 53-річний професор Українського католицького університету, відомий український історик, краєзнавець Ігор Скочиляс.

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