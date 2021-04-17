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На станцію “Академік Вернадський” прибула нова українська антарктична експедиція

У її складі 12 чоловіків і жінка.

26-та Українська антарктична експедиція дісталася станції “Академік Вернадський”.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Там їх зустріли команда зимівників 25-ої УАЕ та сезонний загін.

Фото: Євген Прокопчук

“Попереду – розвантаження продуктів та перекачка пального в бак на весь рік, а також передача справ від одних зимівників іншим”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Євген Прокопчук

На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно, зазначили учасники експедиції.

Фото: Євген Прокопчук

Експедиція працюватиме на станції "Академік Вернадський" майже рік. У її складі 12 чоловіків і жінка, пише Укрінформ.

Фото: Євген Прокопчук

Фото: Євген Прокопчук

Фото: Євген Прокопчук

Фото: Євген Прокопчук

"Академік Вернадський" було засновано в 1947 році як британську станцію "Фарадей". Україна отримала її за символічну суму в 1 фунт у 1996 році.

До 25-річчя заснування української станції президент Володимир Зеленський нагородив причетних до створення "Академіка Вернадського" орденами і пообіцяв полярникам криголам.

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