Окупанти 16 разів порушили режим припинення вогню

Протягом п’ятниці, 16 квітня, у районі бойових дій на Донбасі було зафіксовано 15 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новгородське, Мар’їнка та Опитне противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля селища Невельське – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населених пунктів Водяне, що на Донеччині, Луганське та Новолександрівка ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ – зі стрілецької зброї.

Поблизу селищ Тарамчук та Красногорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків – підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Станом на 7 годину ранку, 17 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Водяного, що на Донеччині, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників за вчора і поточну добу немає.

“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, – йдеться у повідомленні.

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