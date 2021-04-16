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В ​МЗС Литви російському послу заявили про неприйнятну поведінку РФ

Литовська сторона висловила незгоду з зовнішньою політикою Росії та порушеннями прав людини.

В ​МЗС Литви російському послу заявили про неприйнятну поведінку РФ
Фото: rus.tvnet.lv

Сьогодні, 16 квітня в Міністерство закордонних справ Литви був викликаний посол Російської Федерації Олексій Ісаков, якого було висловлено незгоду з зовнішньою політикою Росії та порушеннями прав людини.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, що литовська сторона висловила глибоку стурбованість розміщенням російських військ на кордонах України та в окупованому Криму.

Також Литва занепокоєна спробами отруїти російського опозиціонера Олексія Навального і його незаконним затриманням, агресивною і шкідливою діяльністю Росії і неприпустимою її поведінкою на міжнародній арені, включаючи кібератаки, втручання у вибори в США та інших країнах і фінансування діяльності проти військ США в Афганістані.

Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

Представник США в ОБСЄ зазначив, що дії РФ не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.

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