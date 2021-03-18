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Президент Литви закликав демократичні країни зміцнити санкції проти Росії

"Литва підтримує співпрацю України і НАТО, ми за втілення нормандської угоди, але не можемо спокійно дивитися на те, що Росія не дотримується своїх зобов'язань". 

Президент Литви закликав демократичні країни зміцнити санкції проти Росії
Науседа
Фото: lrp.lt

Президент Литви Ґітнас Науседа закликав світ зміцнити санкції проти Росії. На спільній з президентом України пресконфренції він звернувся до українських військових. 

"Ваша міціність - це любов до Батьківщини, ця твердість нас надихає... Литва підтримує співпрацю України і НАТО, ми за втілення нормандської угоди, але не можемо спокійно дивитися на те, що Росія не дотримується своїх зобов'язань. Ми не бачимо намагань Росії закінчити війну на Донбасі, і тому запрошуємо демократичні держави зміцнювати санкції проти Росії", – заявив лідер Литви.

Науседа підкреслив, що його держава не визнає спроби анексії Криму та активно декларує, що це злочин. 

"Крим - це Україна, ми підтримуємо Кримську платформу", – додав він.

Президент Литви сьогодні прибув до України з дводенним візитом. Завтра він планує виступити перед парламентом України. Під час першого дня візиту Науседа та Володимир Зеленський підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України. 

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