Болгарія оголосила десятиденний локдаун з понеділка

Уряд Болгарії вирішив з понеділка, 22 березня, запровадити загальнонаціональний локдаун терміном на 10 днів.

Про це пише місцеве видання Novini.bg з посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Костадіна Ангелова.

Режим жорстких карантинних обмежень передбачає закриття ресторанів (дозволено доставку додому), ігрових залів та казино, більшості магазинів і торгових центрів (за винятком супермаркетів та гіпермаркетів, продуктових магазинів, банків, зоомагазинів тощо), кінотеатрів, музеїв, театрів, фітнес-центрів і залів для групових занять спортом.

Не працюватимуть школи та дитячі садки.

Заборонено проводити весілля та хрестини за участі понад 15 осіб.

Всі спортивні заходи будуть відбуватися без глядачів.

Обмеження діятимуть щонайменше до 31 березня.

За словами міністру, локдаун в Болгарії необхідний, щоб не допустити повторення осінньої ситуації, коли медична система опинилася на межі краху.

Як і в багатьох інших країнах, у Болгарії зараз спостерігається суттєве збільшення кількості хворих на ковід. Якщо на початку березня там щодня реєстрували 2-3 тисячі нових випадків, то в останні дні - понад 4 тисячі. Це більше, ніж на піку восени 2020 року.

Загалом з початку епідемії в країні зареєстрували 287,6 тис. випадків ковіду, майже 11,6 тис. людей померло.