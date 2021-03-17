США звинуватили Росію у зловживанні правом постійного члена Радбезу ООН

РФ намагається спотворити реалії розпаленого Росією конфлікту на сході України та анексії нею Криму.

Сполучені Штати вважають, що Росія зловживає правом постійного члена Ради Безпеки ООН з метою просування власного порядку денного по Криму, який вона протиправно окупувала та оголосила своєю територією.

Про це заявила представник Постпредства США при ООН Тріна Саха, передає “Укрінформ”.

"Сьогоднішня зустріч є продовженням зловживання Росією своїм місцем у Радбезі для організації заходів з українського питання, покликаних спотворити реалії розпаленого Росією конфлікту на сході України та анексії нею Криму", - сказала представник Постпредства США під час неформального засідання по Криму за формуло Арріа, організованого Москвою.

Вона зауважила, що РФ хотіла б, щоб усі запрошені відзначили разом з нею річницю “референдуму” в Криму 2014 року, який став “грубим ігноруванням РФ міжнародного права” та Статуту ООН. За її словами, Росія не має підтримки більшості міжнародного співтовариства у своїх спробах привласнити Крим, що підтверджують голосування в Генасамблеї ООН. Водночас суверенітет і територіальну цілісність України підтримує переважна більшість країн в ООН.

У цьому зв’язку представник США закликала Росію "негайно припинити тривалу агресію в Україні та виконати зобов'язання, які вона взяла на себе відповідно до підписаних Мінських угод, повернути повний контроль над Кримським півостровом Україні".

Нагадаємо, що Російська Федерація викликала свого посла в США Анатолія Антонова на консультації, "щоб проаналізувати перспективи відносин з Вашингтоном".