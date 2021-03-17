Арахамія обговорив з конгресменами США санкції проти РФ та боротьбу з корупцією

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія провів онлайн-зустрічі з конгресменами США.

Як інформує пресслужба "СН", із представниками Демократичної партії Девідом Прайсом і Стівом Коеном, а також представником Республіканської партії Дагом Ламборном народний депутат обговорив низку актуальних питань.

Зокрема, сторони обговорили питання розширення військової підтримки України з боку США; координацію дій з метою зупинення будівництва "Північного потоку-2", посилення санкційної політики проти Росії.

"Налагоджуємо діалог та взаємодію з Конгресом США та працюємо над посиленням двопартійної підтримки України. Зокрема, ми отримали позитивну оцінку дій Президента України щодо боротьби з олігархами, обговорили поглиблення спільної роботи в напрямку боротьби з корупцією в Україні", – розповів очільник фракції "Слуга народу" про підсумки зустрічей.

Давид Арахамія також запросив представників Конгресу США на святкування 30-річчя Незалежності України 24 серпня 2021 року, на що отримав попередню згоду.

В інтерв’ю LB.ua новопризначений посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що Україні вдасться поглибити двопартійну підтримку Конгресу США. На її переконання, підтримка нашої держави відповідає національним інтересам США.