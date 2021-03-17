МЗС РФ обурилось плакатами з російськими дипломатами і написом "Крим - це Україна" у Києві

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Росія заявила Україні протест через плакати, які 16 березня з'явилися біля посольства РФ у Києві та місць проживання російських дипломатів. На них було зображено портрети дипломатів та написано, що Крим - це Україна.

На сайті МЗС Росії повідомляється, що 17 березня через ці плакати в міністерство викликали тимчасового повіренного у справах України в РФ Василя Покотила, а посольство РФ у Києві направило в МЗС України ноту протесту.

"Російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року", - йдеться у повідомленні.

Росія вимагає невідкладно та ретельно розслідувати подію і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, що Росія в 2014 році окупувала український Крим всупереч міжнародним правилам і договорам.

16 березня відзначались сьомі роковини незаконного референдуму, який Росія провела в Криму, щоб надати видимість легітимності захопленню півострова.