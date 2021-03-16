Українці найбільше довіряють армії, волонтерам і церкві, - опитування

Більшість українців найбільше довіряють Збройним Силам України (70%), волонтерським організаціям (65%) та церкві (64%). Такі результати опитування опублікував Центр Разумкова.

Також досить високий рівень довіри до Державної служби з надзвичайних ситуацій (63%), Державної прикордонної служби (60%), Національної гвардії України (56%), Голови міста (селища, села), в якому проживає респондент (56%), добровольчих батальйонів (55%), громадських організацій (53%), ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (51%).

Щодо недовіри, то найбільше українці не довіряють російським ЗМІ (82% опитаних), державному апарату (чиновникам) (80%), судам (судовій системі загалом) (79%), Верховній Раді України (77,5%), Уряду України (76%), Вищому антикорупційному суду (73%), політичним партіям (71%), прокуратурі (71%), комерційним банкам (70%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (70%), Верховному Суду (69%), Конституційному Суду України (69%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (68%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (68%), місцевим судам (66%), Президенту України (61,5%), Національному банку України (60%).

Нагадаємо, також оприлюдним сьогодні свіжі президентські рейтинги. За їхніми даними, чинний президент Володимир Зеленський має підтримку 27,4% респондентів, а у другому турі перемагає будь-якого рейтингового кандидата. Високий рейтинг мають також Петро Порошенко (19,7% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором) та Юрій Бойко (17,1%).