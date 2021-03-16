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Чернишов провів нараду в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації

Обговорювали вакцинацію та нелегальний обіг пального. 

Чернишов провів нараду в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації
Олексій Чернишов
Фото: Мінрегіон

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у межах візиту на Донбас провів нараду в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації, на якій розглянули низку питань щодо життєдіяльності регіону.

На порядку денному були порушені питання щодо стану проведення вакцинації від COVID–19 та діяльності міжвідомчої регіональної групи щодо боротьби з нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним, повідомили у пресслужбі Мінрегіону. Олексій Чернишов зазначив, що перевірок об’єктів торгівлі пальним проводиться недостатньо та наголосив на терміновому підсиленні заходів боротьби із нелегальним обігом пального.

Також у межах візиту міністр відвідав низку соціальних об'єктів, зокрема ЦНАП на КПВВ "Щастя" та Старобільське районне територіальне медичне об’єднання, де функціонує відділення невідкладної медичної допомоги, повідомили у пресслужбі Мінргіону.

У Сєвєродонецьку Чернишов також відвідав спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивно-технічну школу водних видів спорту "Садко".

"Оновлення басейнів є пріоритетом програми «Велике будівництво» 2021. Реалізація цього проєкту є вкрай важливою. Басейн у СДЮСТШ ВВС «Садко» буде реконструйовано в цьому році. Це вже затверджений проєкт ДФРР", – підкреслив очільник Мінрегіону.

Нагадаємо, що протягом 15-16 березня очільник Мінрегіону перебуває з візитом у Донецькій та Луганській областях. У Донецькій області також планується засідання військово-цивільної адміністрації. 

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