Фото: Макс Левин

Депутат Верховної Ради Давид Арахамія склав повноваження голови миколаївської обласної організації "Слуги народу" у зв'язку з обранням головою політради партії.

Його замінила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, повідомила пресслужба "Слуги народу".

Замазєєва народилася у Миколаєві. Вчилася у у Києво-Могилянській академії, має ступінь магістра за фахом «Політологія та державне управління» і «Фінанси та кредит".

Вона 20 років працювала у фінансовій сфері, а у 2020 році стала депутаткою Миколаївської облради, де її обрали головою.

Фото: sluga-narodu.com

Як керівниця регіонального осередку, Замазєєва автоматично увійде до Національної ради громад - нового керівного органу партії "Слуга народу".