Депутат Верховної Ради Давид Арахамія склав повноваження голови миколаївської обласної організації "Слуги народу" у зв'язку з обранням головою політради партії.
Його замінила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, повідомила пресслужба "Слуги народу".
Замазєєва народилася у Миколаєві. Вчилася у у Києво-Могилянській академії, має ступінь магістра за фахом «Політологія та державне управління» і «Фінанси та кредит".
Вона 20 років працювала у фінансовій сфері, а у 2020 році стала депутаткою Миколаївської облради, де її обрали головою.
Як керівниця регіонального осередку, Замазєєва автоматично увійде до Національної ради громад - нового керівного органу партії "Слуга народу".