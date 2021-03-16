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У Раду проходять п'ять партій, - опитування Центру Разумкова

"Слуги" потребуватимуть коаліції у випадку перевиборів.

У Раду проходять п'ять партій, - опитування Центру Разумкова
Фото: Макс Требухов

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, 5%-ий бар'єр подолали би п'ять партій: "Слуга народу", "Європейська солідарність", ОПЗЖ, "Батьківщина" та, можливо, "Сила і честь".

Про це свідчать дані соцопитування "Центру Разумкова".

За президентську партію проголосували б 26,5% (серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором), за "ЄС" - 20,1%, за проросійську ОПЗЖ - 17,9%, за "Батьківщину" - 9,4%, за "Силу і честь" - 5,2%.

Решта партій, в тому числі парламентська партія "Голос", "Свобода", "Українська стратегія Гройсмана", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Партія Шарія", "Громадянська позиція", "Опозиційний блок" та "УДАР" не набираються і 3,5%.

Втім, з урахуванням похибки опитування "Голос", "Свобода" і партія Гройсмана мають шанси на подолання 5%-го бар'єру.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що березневе опитування групи "Рейтинг" показало, що за "Слугу народу" проголосували б 19,5% респондентів. Крім того, воно давало шанси на проходження у Раду партіям Гройсмана і Ляшка. 

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