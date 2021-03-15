Україна почне відкривати "дистанційні" посольства

Президент Володимир Зеленський затвердив нове положення про закордонні дипломатичні установи України замість положення про дипломатичне представництво України за кордоном, яке було ухвалене ще в 1992 році за президента Леоніда Кравчука.

Про це йдеться в указі №99/2021 від 15 березня.

Положення визначає, що закордонними дипломатичними установами є посольства (в тому числі з резиденцією в Києві), представництва та місії при міжнародних організаціях і консульства.

"Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном із резиденцією в Києві. Тобто посольство фізично знаходиться в Україні та забезпечує присутність нашої держави в іноземній країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може виконувати практично всі ті самі функції, що й фізично розташована у країні перебування", - пояснив ключове нововведення міністр Дмитро Кулеба.

За словами міністра, такий формат успішно функціонує у багатьох іноземних країнах, зокрема Європейського Союзу.

Ще одним нововведенням буде новий формат посольств "1+2" (посол і два дипломати).

"Дипломатична служба багато в чому подібна до військової. Її майбутнє - за компактними, мобільними підрозділами, які здатні швидко та ефективно виконувати поставлені завдання. Тому ми розробили новий формат. Посольства 1+2 стануть саме такими компактними дипломатичними командами, зокрема в країнах і регіонах, в яких Україна досі не була представлена", - сказав Кулеба.

Фото: EPA/UPG

Затверджений документ визначає завдання дипломатичних установ (представництво України, захист національних інтересів, прав та інтересів громадян України, розвиток зв'язків, координація діяльності державних органів) та їх основні функції (організація переговорів, забезпечення підготовки візитів делегацій з України, поширення інформації про Україну, консульські функції, аналіз стану відносин України з державою перебування, сприяння експорту і залученню інвестицій, виявлення загроз і викликів національним інтересам тощо).

Положення також описує функції послів, представників та консулів України та регулює виконання їх обов'язків у випадку відсутності призначеної особи.

Указом Зеленського також визнається таким таким, що втрачає чинність положення про Місію України при НАТО. Тепер ця місія прописана в положенні про дипустанови.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Зеленський взяв участь у відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України. Під час неї він повідомив, що кожен посол має займатися залученням інвестицій в Україну і повідомив, що МЗС розробить модель ключових критеріїв оцінки ефективності роботи послів в економічному напрямку.