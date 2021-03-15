Тимошенко заявила про невиконання владою постанови про протидію поширенню коронавірусу

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про невиконання владою положень постанови "Про заходи протидії поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз", ухваленої у жовтні 2020 року. Про це Тимошенко повідомила під час виступу на Погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій та комітетів.

«Я не хочу нагнітати ситуацію, але ви усвідомлюєте взагалі, який рівень захворюваності показує країна? Ми входимо в наступну хвилю пандемії з повністю розбалансованою медичною системою. Жодного пункту постанови, яку ініціювала наша команда, не виконано: немає безкоштовних тестів, немає безкоштовних ліків від ковіду, немає ліжкомісць ані в лікарнях, ані в реанімаціях. Гаряча лінія, куди могла б звернутися хвора людина і викликати лікаря додому для тестування чи призначення лікування, не працює. Хворі продовжують їздити в транспорті, ходити по лікарнях. Жодного пункту, нічого не зроблено!» – обурилася Юлія Тимошенко.

Також вона вважає, що вакцинація від коронавірусу в Україні провалилася.

«Проти якісної, системної, вакцинації ніхто не заперечує. Вакцина потрібна – ефективна, в достатній кількості, безкоштовна, групам ризику. Але ми ж знаємо, що від подібної тій, яку закупила наша влада, вакцини AstraZeneca вже відмовилися 9 країн ЄС. Та ж Південна Африка повертає мільйон доз. Очевидно, що закуплена вакцина потребує дуже ретельної перевірки. Інакше – влада кидає людей ще на одні випробування», – вважає голова партії «Батьківщина».