Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
ГоловнаПолітика

Тимошенко заявила про невиконання владою постанови про протидію поширенню коронавірусу

На думку депутатки, вакцинація в Україні провалилася.

Тимошенко заявила про невиконання владою постанови про протидію поширенню коронавірусу
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про невиконання владою положень постанови "Про заходи протидії поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз", ухваленої у жовтні 2020 року. Про це Тимошенко повідомила під час виступу на Погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій та комітетів.

«Я не хочу нагнітати ситуацію, але ви усвідомлюєте взагалі, який рівень захворюваності показує країна? Ми входимо в наступну хвилю пандемії з повністю розбалансованою медичною системою. Жодного пункту постанови, яку ініціювала наша команда, не виконано: немає безкоштовних тестів, немає безкоштовних ліків від ковіду, немає ліжкомісць ані в лікарнях, ані в реанімаціях. Гаряча лінія, куди могла б звернутися хвора людина і викликати лікаря додому для тестування чи призначення лікування, не працює. Хворі продовжують їздити в транспорті, ходити по лікарнях. Жодного пункту, нічого не зроблено!» – обурилася Юлія Тимошенко.

Також вона вважає, що вакцинація від коронавірусу в Україні провалилася. 

«Проти якісної, системної, вакцинації ніхто не заперечує. Вакцина потрібна – ефективна, в достатній кількості, безкоштовна, групам ризику. Але ми ж знаємо, що від подібної тій, яку закупила наша влада, вакцини AstraZeneca вже відмовилися 9 країн ЄС. Та ж Південна Африка повертає мільйон доз. Очевидно, що закуплена вакцина потребує дуже ретельної перевірки. Інакше – влада кидає людей ще на одні випробування», – вважає голова партії «Батьківщина».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також