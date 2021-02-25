Тимошенко і Порошенко привітали українців з нагоди 150-річчя Лесі Українки

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко привітала українців у своєму фейсбуці з 150-річчям української письменниці Лесі Українки.

Політик зазначила, що зранку побувала на Байковому кладовищі та трохи побула "з Лесею на самоті".

"Недаремно Іван Франко якось сказав: «Ся хора, слабосильна дівчина – трохи чи не одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну».Через роки, і вже навіть через віки, ця Жінка досі випромінює мужність та віру якоїсь неймовірної атомної генерації… Леся – поетеса прямої дії, її вірші – найкращий засіб від безпорадності, суму й відчаю. Від неї виходиш оновленою душею й повною наснаги, надій та кращих сподівань… Треба йти, треба працювати, треба діяти, треба жити", - зазначила Тимошенко.

Окрім того, привітання до річниці народження письменниці опублікував і лідер партії "Європейська солідарність", експрезидент Петро Порошенко.

"Коли народ бере нові висоти, він згадує своїх першопроходців. Саме тому на вулиці Грушевського у січні чотирнадцятого на стіні з’явився портрет Лесі Українки в образі берегині барикад. Разом з Шевченком і Франком Леся була символом і оберегом для тих, хто протистояв режиму Януковича. В серцях учасників Революції Гідності звучали її слова: «Сором мовчки гинути й страждати, як маємо в руках хоч заржавілий меч»", - згадав Порошенко.

Він зазначив, що Леся Українка належала до вузького прошарку української еліти того часу, який творив саму культурну ауру українства, примножував її та зберігав.

"Все українське для Лесі було полем боротьби за свободу проти давнього і хижого ворога. Вона чітко сформулювала свою позицію: «Готова хоч в абіссінське горожанство перейти, аби не бути російською підданою. Бо підданства того зовсім не вважаю ні за яку національну ознаку, скоріше – за національне нещастя». Леся Українка як ніхто, передчувала бурі ХХ століття, що несли загрози, але давали шанс. Легендарна Леся, тендітна фізично і велет духу, додає нам сил у боротьбі за Україну", - резюмував експрезидент.