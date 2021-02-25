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Суд знову арештував квартири і будинки колишнього голови МВС Захарченка

Майно належить іноземним компаніям, пов'язаним з ексчиновником.

Суд знову арештував квартири і будинки колишнього голови МВС Захарченка
Фото: Макс Левин

Печерський райсуд Києва наклав арешт на три квартири, чотири будинки, шість гаражів та 24 земельні ділянки, які пов'язані з колишнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

Про це в четвер, 25 лютого, повідомив Офіс генерального прокурора.

Майно належить іноземним компаніям, пов'язаним з Захарченком.

Арешт накладено у кримінальному провадженні, яке стосується фінансування Захарченком злочинної організації, створеної колишнім президентом Віктором Януковичем.

Справа за ч.3 ст.209 (відмивання), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків), ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст.358 (підробка), ч.2 ст.28 ч.3 ст.212 (організоване ухилення від сплати податків) Кримінального кодекса знаходиться в Державному бюро розслідувань.

Нерухомість передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Раніше українські суди вже арештовували майно, записане на пов'язану з Захарченком нідерландську компанію "Фонд Адміністративне бюро LVV". В 2019 році арешт було знято.

Нагадаємо, що Захарченко був міністром внутрішніх справ в 2011-2014 роках.

Після Революції гідності він втік з Києва до Росії, де отримав громадянство.

В Україні Захарченка оголошено в розшук як підозрюваного в розстрілах активістів на Майдані. 15 серпня 2019-го Печерський райсуд Києва заочно його заарештував.

Крім того Захарченка та його найближче оточення підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк. Він також займається фінансуванням терористів Донбасу та антиукраїнських акцій.

У грудні 2020 року Печерський районний суд Києва дозволив ДБР заочно розслідувати справу щодо ексголови МВС.

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